Об этом сообщил посол Украины в Молдове Марко Шевченко. По его словам, сейчас Киев ведет "определенный диалог" по возвращению украинцев призывного возраста, которые сбежали в Молдову.

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Часть этих мужчин получили убежище

Посол отметил, что определенное количество беглецов, которых остановили молдавские пограничники, получают в Молдове убежище, а еще часть деваются "непонятно куда".

По словам Шевченко, этих мужчин не задерживают. Предположительно, они или остаются на территории Молдовы, или уезжают в другие страны. Точной статистики, как уточнил посол, по количеству таких мужчин – нет.

"Когда я общаюсь с коллегами, то говорю, что если мы не можем решить большую проблему, лучше решать меньшие. Например, что делать с людьми, которым Молдова отказала в предоставлении убежища", – отметил посол.

К слову, украинские и молдавские спецслужбы совместно ликвидировали преступную группу, которая "специализировалась" на организации нелегальной миграции. "Услуги" дельцы оценивали в 4 тысячи евро за мигранта.