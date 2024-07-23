Про це повідомив посол України у Молдові Марко Шевченко. За його словами, наразі Київ веде "певний діалог" щодо повернення українців призовного віку, які втекли до Молдови.

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Частина цих чоловіків отримали притулок

Посол зазначив, що певна кількість втікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують у Молдові притулок, а ще частина діваються "незрозуміло куди".

За словами Шевченка, цих чоловіків не затримують. Імовірно, вони або залишаються на території Молдови, або їдуть в інші країни. Точної статистики, як уточнив посол, щодо кількості таких чоловіків – немає.

"Коли я спілкуюся з колегами, то кажу, що якщо ми не можемо вирішити велику проблему, краще вирішувати менші. Наприклад, що робити з людьми, яким Молдова відмовила у наданні притулку", – зазначив посол.

До слова, українські та молдовські спецслужби спільно ліквідували злочинну групу, що "спеціалізувалася" на організації нелегальної міграції. "Послуги" ділки оцінювали у 4 тисячі євро за мігранта.