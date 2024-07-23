Кулеба також нагадав, що Україна є учасницею процесу придністровського врегулювання. Свої контакти наша держава провадить через посла з особливих доручень.

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Що сказав Кулеба про контакти України і Придністров'я

Міністр закордонних справ України в інтерв'ю зазначив, що наша держава проводить консультації як із представниками процесу придністровського врегулювання, так і зі сторонами конфлікту – Кишиневом і Тирасполем. Водночас наша держава не має жодних контактів у цьому процесі з Росією.

Кулеба зауважив, що посол з особливих доручень МЗС Паун Роговей проводив зустрічі, як представник України, з лідером так званого Придністров'я Вадимом Красносельським.

Такі зустрічі в тісній координації з молдовською стороною проводилися і будуть проводитися надалі. Ці контакти – частина роботи спецпредставника,

– наголосив український міністр.

Водночас він підкреслив, що спецпредставник МЗС тісно координує свою діяльність із Кишиневом, і у зв'язку з цим жодних неузгоджених кроків чи ініціатив з українського боку ніколи не було і не буде.

Кулеба також підкреслив недоліки попереднього формату "5+2" у вирішенні придністровського конфлікту, пояснюючи це неефективність участю Росії.

Глава українського МЗС висловив думку, що найбільш ефективним на сьогодні є діалог у форматі "1+1", тобто прямі переговори й консультації між Кишиневом і Тирасполем.

"З урахуванням початку переговорного процесу щодо вступу Молдови та України до Європейського Союзу, придністровське врегулювання повинно стати питанням європейського порядку денного, зокрема – у сфері безпеки", – сказав Кулеба.