Про це розповіла президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю, передає 24 Канал.

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Чи були пропозиції від України

Політикині поставили запитання, чи справді під час повномасштабної війни від України надходили пропозиції допомогти Кишиневу "закрити питання" з Придністров'ям. Наразі там досі перебуває невелика кількість російських військ.

Ніколи не було ніяких таких офіційних заяв – те, що ми читали, що деякі люди говорили у засобах масової інформації… Але офіційно – кажу з повною відповідальністю – таких пропозицій не було. І неофіційно теж. Від офіційних осіб не було такої пропозиції,

– заявила Санду.

Вона наголосила, що для Молдови можливе вирішення придністровського конфлікту лише мирним шляхом.

Військовим шляхом – ми не погодимося на це,

– підсумувала президентка.

Чи загрожує Росія Молдові