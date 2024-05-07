Про це розповіла президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю, передає 24 Канал.
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Чи були пропозиції від України
Політикині поставили запитання, чи справді під час повномасштабної війни від України надходили пропозиції допомогти Кишиневу "закрити питання" з Придністров'ям. Наразі там досі перебуває невелика кількість російських військ.
Ніколи не було ніяких таких офіційних заяв – те, що ми читали, що деякі люди говорили у засобах масової інформації… Але офіційно – кажу з повною відповідальністю – таких пропозицій не було. І неофіційно теж. Від офіційних осіб не було такої пропозиції,
– заявила Санду.
Вона наголосила, що для Молдови можливе вирішення придністровського конфлікту лише мирним шляхом.
Військовим шляхом – ми не погодимося на це,
– підсумувала президентка.
Чи загрожує Росія Молдові
- Секретар РНБО Олександр Литвиненко сказав, що росіяни активно працюють у Молдові. За його словами, Кремль може воювати не тільки в Україні, а й в інших державах.
- Молдова відчуває загрозу з боку Росії. Тому 7 березня Кишинів та Париж підписали договір, який передбачає співпрацю держав у сфері безпеки.
- Інциденти трапляються і в невизнаному Придністров'ї. Там нещодавно скаржилися на атаку безпілотника на військову частину. В ГУР чітко пояснили, що Україні не має сенсу витрачати дорогі дрони на дрібні провокації.
- На думку речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, нині Росії бракує ресурсів для того, щоб відкрити другий фронт, зокрема з території невизнаного Придністров'я.