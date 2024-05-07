Об этом рассказала президент Молдовы Майя Санду в интервью российскому блогеру Юрию Дудю, передает 24 Канал.
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Были ли предложения от Украины
Политику задали вопрос, действительно ли во время полномасштабной войны от Украины поступали предложения помочь Кишиневу "закрыть вопрос" с Приднестровьем. Сейчас там до сих пор находится небольшое количество российских войск.
Никогда не было никаких таких официальных заявлений – то, что мы читали, что некоторые люди говорили в средствах массовой информации... Но официально – говорю с полной ответственностью – таких предложений не было. И неофициально тоже. От официальных лиц не было такого предложения,
– заявила Санду.
Она подчеркнула, что для Молдовы возможно решение приднестровского конфликта только мирным путем.
Военным путем – мы не согласимся на это,
– подытожила президент.
Угрожает ли Россия Молдове
- Секретарь СНБО Александр Литвиненко сказал, что россияне активно работают в Молдове. По его словам, Кремль может воевать не только в Украине, но и в других государствах.
- Молдова чувствует угрозу со стороны России. Поэтому 7 марта Кишинев и Париж подписали договор, который предусматривает сотрудничество государств в сфере безопасности.
- Инциденты случаются и в непризнанном Приднестровье. Там недавно жаловались на атаку беспилотника на воинскую часть. В ГУР четко объяснили, что Украине не имеет смысла тратить дорогие дроны на мелкие провокации.
- По мнению представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, сейчас России не хватает ресурсов для того, чтобы открыть второй фронт, в частности с территории непризнанного Приднестровья.