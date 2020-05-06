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      Юрий Бойко – новый заместитель Буславец в Минэнерго: его связывают с Ахметовым

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      В Минэнерго назначили Юрия Бойко
      В Минэнерго назначили Юрия Бойко / Иллюстративное фото / "РБК-Украина"

      Правительство 6 мая назначило новым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Юрия Бойко. Он ранее работал заместителем директора по экономике и финансам на госпредприятии "Энергорынок". Жена новоназначенного заместителя Буславец – тесно связана с "Киевоблэнерго".

      Об этом в своем телеграмм-канале пишет журналист Евгений Куксин.

      К теме Крысы Ахметова: как Буславец за государственные средства хочет спасать олигарха

      Юрия Бойко назначили заместителем министра энергетики Буславец. Это не тот, который из ОПЗЖ, но фигура тоже интересная. Этот Бойко до этого работал заместителем директора ГП "Энергорынок". А вот его жена, как оказалось, тесно связана с "Киевоблэнерго". А "Киевоблэнерго" – это Ринат Ахметов,
      – отметил журналист.

      О чем речь: Дело в том, что ДТЭК олигарха Рината Ахметова официально получил контроль над "Киевоблэнерго" и уволил правление компании в прошлом году в мае.

      Юрій Бойко
      Информация о Юрии Бойко на сайте Linkedin / Скриншот

      Интересно, что временную исполняющую обязанности главы Минэнерго Ольгу Буславец обвиняют в том, что ее решения по отключению атомных энергоблоков, приняты в угоду олигарху Ринату Ахметову.

      Остановка атомных блоков, по словам экспертов, приведет к тому, что рынок будут сбалансировывать за счет украинцев. При этом не надо будет останавливать работающие на высоком "зеленом" тарифе солнечные станции Ахметова. Также дополнительную долю рынка получат угольные станции олигарха.

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Электроэнергия Ринат Ахметов Министерство энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець Новости политики
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