Юрій Бойко – новий заступник Буславець в Міненерго: його пов’язують з Ахметовим

Уряд 6 травня призначив новим заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Юрія Бойка. Він раніше працював заступником директора з економіки та фінансів на держпідприємстві "Енергоринок". Дружина новопризначеного заступника Буславець – тісно пов’язана з "Київобленерго".

Про це у своєму телеграм-каналі пише журналіст Євген Куксін.

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Юрія Бойко призначили заступником міністра енергетики Булавець. Це не той, що з ОПЗЖ, але фігура теж цікава. Цей Бойко до цього працював заступником директора ДП "Енергоринок". А от його дружина, як виявилось, тісно пов’язана із "Київобленерго". А "Київобленерго" – то Рінат Ахметов,

– зауважив журналіст.

Про що йдеться: Річ у тім, що ДТЕК олігарха Ріната Ахметова офіційно отримав контроль над "Київобленерго" і звільнив правління компанії торік у травні.



Інформація про Юрія Бойка на сайті Linkedin / Скриншот

Цікаво, що тимчасову виконувачку обов’язків глави Міненерго Ольгу Буславець звинувачують у тому, що її рішення стосовно відключення атомних енергоблоків, прийняті на догоду олігарху Рінату Ахметову.

Зупинка атомних блоків, за словами експертів, призведе до того, що ринок збалансовуватимуть коштом українців. При цьому не треба буде зупиняти працюючі на високому "зеленому" тарифі сонячні станції Ахметова. Також додаткову частку ринку отримають вугільні станції олігарха.