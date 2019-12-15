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      Юрий Макаров возглавил Шевченковский комитет: детали

      16 Читати новину українською
      Юрий Макаров / 1tv.com.ua

      Главный редактор телевидения Общественного вещателя Юрий Макаров стал председателем Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Он отметил, что это стало для него неожиданностью.

      Об этом сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания на своей фейсбук-странице.

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      Как сообщает "Детектор медиа", с Юрием Макаровым согласовывали членство в новом составе комитета. Недавно состоялось первое совещание вероятных будущих членов комитета. Имена новый председатель не называет, пока не будет официального документа.

      Отметим, что в ноябре 2019 года должность председателя комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко занимал писатель, сценарист, публицист Юрий Щербак. Он подал в отставку в связи с окончанием трехлетней каденции, определенной указом пятого президента Петра Порошенко.

      Что известно о Юрие Макарове

      Юрий Макаров – заслуженный журналист Украины, телеведущий, документалист, писатель. В 2008-2010 годах был ведущим программы "Культурный фронт" на Первом национальном канале. С 2015 – соведущий ток-шоу "Война и мир" (вместе с Евгением Степаненко) на канале "UA: Первый", в 2016-2017 годах работал директором ТО документальных фильмов Национальной телекомпании Украины. В 2017-2019 годах был членом правления НОТУ, а после изменения структуры стал главным редактором телевидения Общественного вещателя.

      С декабря 2016 года Юрий Макаров является членом Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

      Что такое Шевченковская премия?Шевченковская премия – высшая государственная награда Украины в области культуры и искусства, объявляется в номинациях: "Литература", "Публицистика, журналистика", "Музыкальное искусство", "Визуальное искусство", "Киноискусство", "Театральное искусство".

      Решение о присуждении премии принимает Президент Украины на основе предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

      Премия вручается в день рождения Тараса Шевченко – 9 марта.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Суспильне Телевидение Журналисты Тарас Шевченко Исскусство Новости культуры Литература
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