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      Юрій Макаров очолив Шевченківський комітет: деталі

      161 Читать новость на русском
      Юрій Макаров / 1tv.com.ua

      Головний редактор телебачення Суспільного мовника Юрій Макаров став головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Він зазначив, що це стало для нього несподіванкою.

      Про це повідомив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія на своїй фейсбук-сторінці.

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      Як повідомляє "Детектор медіа", із Юрієм Макаровим узгоджували членство у новому складі комітету. Нещодавно відбулася перша нарада ймовірних майбутніх членів комітету. Імена новий голова не називає, поки не буде офіційного документу.

      Відзначимо, що до листопада 2019 року посаду голови комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка займав письменник, сценарист, публіцист Юрій Щербак. Він подав у відставку у зв’язку із закінченням трирічної каденції, визначеної указом п'ятого президента Петра Порошенка.

      Що відомо про Юрія Макарова

      Юрій Макаров — заслужений журналіст України, телеведучий, документаліст, письменник. У 2008—2010 роках був ведучим програми "Культурний фронт" на Першому національному каналі. З 2015 — співведучий ток-шоу "Війна і мир" (разом із Євгеном Степаненком) на каналі "UA:Перший", у 2016-2017 роках працював директором ТО документальних фільмів Національної телекомпанії України. У 2017—2019 роках був членом правління НСТУ, а після зміни структури став головним редактором телебачення Суспільного мовника.

      З грудня 2016 року Юрій Макаров є членом Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

      Що таке Шевченківська премія?Шевченківська премія — найвища державна нагорода України в галузі культури і мистецтва, оголошується у номінаціях: "Література", "Публіцистика, журналістика", "Музичне мистецтво", "Візуальне мистецтво", "Кіномистецтво", "Театральне мистецтво".

      Рішення про присудження премії ухвалює Президент України на основі пропозицій Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

      Премія вручається до дня народження Тараса Шевченка — 9 березня.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Література Новини культури Мистецтво Тарас Шевченко Журналісти Суспільне Телебачення
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