39 переможців конкурсу імені Шевченка отримають президентські премії: деталі

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Конкурс набирає популярності з кожним роком / Офіційний сайт міста Ізюм

39 школярів та студентів, які стали переможцями Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка отримають стипендії від президента України. До фіналу вийшли 900 осіб.

Указ про надання стипендій переможцям затвердили на засіданні Кабінету Міністрів, пише пресслужба МОН.

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Я вітаю усіх переможців і переконана, що президент вже найближчим часом підпише Указ, а діти почнуть отримувати стипендії,
– поділилась враженнями міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

В фінал конкурсу вийшли 900 учнів та студентів. Дипломи отримають всього 388 осіб – вони поділені на різні ступені.

  • І ступеня – 62 учасники;
  • ІІ ступеня – 130;
  • ІІІ ступеня – 196.

Стипендію платитимуть протягом року кожного місяця для 39 переможців.

Який розмір стипендії?

  • 1420 гривень отримуватимуть учні шкіл;
  • 1770 гривень студенти закладів вищої освіти першого-другого рівня акредитації;
  • 2600 гривень студенти закладів вищої освіти третього-четвертого рівня акредитації.

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Що це за конкурс?

  • проходить серед учнів 5-11 класів, а також студентів;
  • конкурс проходить у чотири етапи (шкільний, районний, обласний та фінальний). Фінальний етап змагання проводився одночасно в усіх регіонах України за єдиними завданнями;
  • конкурс міжнародний, участь беруть не лише громадяни України, але й українці з з-поміж діаспори;
  • за весь час проведення конкурсу, до нього долучились понад 10 мільйонів українців.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Діти і неповнолітні Освіта Школа Освіта в Україні Тарас Шевченко Президент України Ганна Новосад Міністерство освіти України
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