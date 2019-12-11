39 переможців конкурсу імені Шевченка отримають президентські премії: деталі
39 школярів та студентів, які стали переможцями Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка отримають стипендії від президента України. До фіналу вийшли 900 осіб.
Указ про надання стипендій переможцям затвердили на засіданні Кабінету Міністрів, пише пресслужба МОН.
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Я вітаю усіх переможців і переконана, що президент вже найближчим часом підпише Указ, а діти почнуть отримувати стипендії,
– поділилась враженнями міністерка освіти і науки Ганна Новосад.
В фінал конкурсу вийшли 900 учнів та студентів. Дипломи отримають всього 388 осіб – вони поділені на різні ступені.
- І ступеня – 62 учасники;
- ІІ ступеня – 130;
- ІІІ ступеня – 196.
Стипендію платитимуть протягом року кожного місяця для 39 переможців.
Який розмір стипендії?
- 1420 гривень отримуватимуть учні шкіл;
- 1770 гривень студенти закладів вищої освіти першого-другого рівня акредитації;
- 2600 гривень студенти закладів вищої освіти третього-четвертого рівня акредитації.
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Що це за конкурс?
- проходить серед учнів 5-11 класів, а також студентів;
- конкурс проходить у чотири етапи (шкільний, районний, обласний та фінальний). Фінальний етап змагання проводився одночасно в усіх регіонах України за єдиними завданнями;
- конкурс міжнародний, участь беруть не лише громадяни України, але й українці з з-поміж діаспори;
- за весь час проведення конкурсу, до нього долучились понад 10 мільйонів українців.