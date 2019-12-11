39 победителей конкурса имени Шевченко получат президентские премии: детали

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Конкурс набирает популярность с каждым годом / Официальный сайт города Изюм

39 школьников и студентов, которые стали победителями Международного литературного конкурса имени Тараса Шевченко получат стипендии от президента Украины. В финал вышли 900 человек.

Указ о предоставлении стипендий победителям утвердили на заседании Кабинета Министров, пишет пресс-служба МОН.

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Я поздравляю всех победителей и убеждена, что президент в ближайшее время подпишет Указ, а дети начнут получать стипендии,
– поделилась впечатлениями министр образования и науки Анна Новосад.

В финал конкурса вышли 900 учеников и студентов. Дипломы получат всего 388 человек – они поделены на разные степени.

  • I степени – 62 участника;
  • II степени – 130;
  • III степени – 196.

Стипендию будут платить в течение года каждый месяц для 39 победителей.

Каков размер стипендии?

  • 1420 гривен будут получать ученики школ;
  • 1770 гривен студенты высших учебных заведений первого-второго уровня аккредитации;
  • 2600 гривен студенты высших учебных заведений третьего-четвертого уровня аккредитации.

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Что это за конкурс?

  • проходит среди учащихся 5-11 классов, а также студентов;
  • конкурс проходит в четыре этапа (школьный, районный, областной и финальный). Финальный этап соревнования проводился одновременно во всех регионах Украины по единым заданиям;
  • конкурс международный, участвуют не только граждане Украины, но и украинцы из диаспоры;
  • за все время проведения конкурса, к нему присоединились более 10 миллионов украинцев.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Дети и несовершеннолетние Школа Учеба Министерство образования Украины Ганна Новосад Президент Украины Тарас Шевченко Образование в Украине
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