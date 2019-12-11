39 победителей конкурса имени Шевченко получат президентские премии: детали
39 школьников и студентов, которые стали победителями Международного литературного конкурса имени Тараса Шевченко получат стипендии от президента Украины. В финал вышли 900 человек.
Указ о предоставлении стипендий победителям утвердили на заседании Кабинета Министров, пишет пресс-служба МОН.
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Я поздравляю всех победителей и убеждена, что президент в ближайшее время подпишет Указ, а дети начнут получать стипендии,
– поделилась впечатлениями министр образования и науки Анна Новосад.
В финал конкурса вышли 900 учеников и студентов. Дипломы получат всего 388 человек – они поделены на разные степени.
- I степени – 62 участника;
- II степени – 130;
- III степени – 196.
Стипендию будут платить в течение года каждый месяц для 39 победителей.
Каков размер стипендии?
- 1420 гривен будут получать ученики школ;
- 1770 гривен студенты высших учебных заведений первого-второго уровня аккредитации;
- 2600 гривен студенты высших учебных заведений третьего-четвертого уровня аккредитации.
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Что это за конкурс?
- проходит среди учащихся 5-11 классов, а также студентов;
- конкурс проходит в четыре этапа (школьный, районный, областной и финальный). Финальный этап соревнования проводился одновременно во всех регионах Украины по единым заданиям;
- конкурс международный, участвуют не только граждане Украины, но и украинцы из диаспоры;
- за все время проведения конкурса, к нему присоединились более 10 миллионов украинцев.