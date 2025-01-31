В Остроге уволили мэра Ягодку: он оскандалился пением русских песен и избиением женщины

29 августа 2024 года мэр Острога Ровненской области Юрий Ягодка в состоянии алкогольного опьянения слушал русские песни, а после замечания еще и ударил женщину. В конце концов через несколько месяцев, в пятницу, 31 января, его уволили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Острожский горсовет и "Район.Острог". К слову, извинился за свое поведение он только через месяц.

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Какова официальная причина увольнения мэра Острога Ягодки

За увольнение Юрия Ягодки проголосовали 25 депутатов, один – воздержался, а еще 8 – вообще не голосовали.

Как отметили в городском совете, официально его уволили из-за того, что не выполнял свои обязанности городского головы и не контролировал работу структурных подразделений и коммунальных предприятий.

В пояснительной записке также добавлено, что чиновник нарушал законы Украины и права и свободы граждан.

В частности, речь идет о статье о службе в органах местного самоуправления, которая предусматривает "уважительное отношение к гражданам и их обращениям в органы местного самоуправления, заботу о высоком уровне культуры, общения и поведения, авторитет органов и должностных лиц местного самоуправления".

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Между тем тогда еще действующий мэр Острога в библиотеке якобы пел русские песни, в частности, "Ой, цветет калина в поле у ручья". Одна из местных жительниц, активистка Людмила Франковская сделала ему замечание, но тот в ответ ударил ее. После этого женщина пожаловалась в полицию.

Ягодка еще долго никак не комментировал ни свое поведение, ни обвинения. Прошел почти месяц, и только тогда он извинился на своей странице в Facebook.

Вероятно, это не единственная подобная ситуация с избиением. Ведь еще в начале сентября в Остроге на пикет собрались местные, которые не только поддержали избитую женщину, но и рассказали о других случаях с оскорблениями и угрозами от Ягодки.