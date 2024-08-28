Обвинения основываются на его участии в обороне Украины с августа 2022 года и на публикациях в соцсетях о зверствах российских военных. Соответствующее заявление об этом было размещено на сайте Генпрокуратуры России, передает 24 Канал.

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Почему Россия объявила в розыск экс-депутата Латвии

Обвинительное заключение в отношении Юрашса было утверждено "прокуратурой ДНР", которая обвиняет его по статьям российского уголовного кодекса в "наемничестве" и "распространении заведомо ложной информации, содержащей факты о применении вооруженных сил России".

Обвинение в адрес 49-летнего Юрашса базируется на том, что с августа 2022 года он служит добровольцем в Силах обороны Украины и получает заработную плату как военный, а также на его публикациях в соцсетях и интервью о войне, в частности о зверствах российских военных в Буче.

Обвиняемый объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей,

– отметили в российской Генпрокуратуре

Там добавили, что дело будет заочно рассматривать "Верховный суд ДНР".