Звинувачення ґрунтуються на його участі в обороні України з серпня 2022 року та на публікаціях у соцмережах про звірства російських військових. Відповідну заяву про це було розміщено на сайті Генпрокуратури Росії, передає 24 Канал.

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Обвинувальний висновок щодо Юрашса був затверджений "прокуратурою ДНР", яка звинувачує його за статтями російського кримінального кодексу у "найманстві" та "поширенні завідомо неправдивої інформації, що містить факти про застосування збройних сил Росії".

Обвинувачення на адресу 49-річного Юрашса базується на тому, що з серпня 2022 року він служить добровольцем у Силах оборони України і отримує заробітну плату як військовий, а також на його публікаціях у соцмережах і інтерв’ю про війну, зокрема про звірства російських військових у Бучі.

Звинуваченого оголошено у міжнародний розшук, щодо нього судом заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,

– зазначили у російській Генпрокуратурі

Там додали, що справу буде заочно розглядати "Верховний суд ДНР".