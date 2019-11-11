Юрист объяснил, почему украинцы не всегда признают расовую дискриминацию

Игнорирование нетерпимости к представителям других рас или этносов может привести к увеличению количества преступлений, совершенных в следствии такой нетерпимости.

Об этом в комментарии 24 каналу заявил доктор философии в области права, управляющий партнер юридической фирмы "Горецкий и партнеры" Олег Горецкий.

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Что такое расизм?

Расизм – предвзятое и дискриминационное отношение к людям из-за принадлежности к другим расам или этносам. Чаще всего проявляется в пренебрежении к человеку из-за цвета его кожи.



В основном расизм присущ полиэтническим государствам или таким, где преобладают представители одного этноса, но существует определенная доля мигрантов или представителей национальных меньшинств, как вот в Украине.

Юрист напомнил, что по результатам исследования Киевского международного института социологии в Украине проявления расизма чаще всего встречаются в отношении представителей цыганской национальности, выходцев из африканских стран, румын, французов и других.

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По его словам, в Украине дискриминация представителей других рас и этносов – распространенная, но украинцы этого не признают, поскольку это явление не все в состоянии правильно квалифицировать.

Расизм в стране приравнивается к хулиганству, но правоохранительные органы списывают это явление на бессознательную молодежь страны. Многие конфликты возникает именно среди граждан в возрасте 16-25 лет из-за использования языка вражды в средствах массовой информации, распространения нетерпимости в интернете, фактов правого радикализма в молодежной, в частности, футбольной среде,

– добавил он.

По словам Горецкого, если игнорировать эту проблему, преступлений на почве нетерпимости становиться все больше, что может привести к плохому имиджу государства на международной арене. В результате, Украина может потерять определенные международные экономические, торговые связи с иностранными партнерами.

"Поэтому для урегулирования этого вопроса необходимо сотрудничать с международными организациями, разрабатывать определенные нормативно-правовые акты, и закреплять на законодательном уровне строгую ответственность за правонарушения совершенные с проявлением нетерпимости или расизма", – добавил он.

Что случилось на матче "Шахтер" – "Динамо": коротко

Инцидент произошел на 74-й минуте матча между "Шахтером" и "Динамо". Фанаты киевлян начали кричать оскорбительные выкрики в адрес футболиста горняков бразильца Тайсона. Тот не сдержался: подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам и показал неприличный жест. Арбитр из-за действий фанатов остановил игру и увел команды с поля. Через 7 минут матч был продолжен. Сразу же бразилец получил отложенную красную карточку за неприличный жест в сторону болельщиков "Динамо".

"Я никогда не замолчу перед лицом такого бесчеловечного и жалкого акта. Мои слезы были от возмущения, неприятия и беспомощности, что я не могу ничего сделать в этот момент", – объяснил инцидент сам игрок.

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