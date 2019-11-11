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      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР
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      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР

      Юрист объяснил, почему украинцы не всегда признают расовую дискриминацию

      10 Читати новину українською
      Вопрос расизма в Украине
      Вопрос расизма в Украине / stopracism.iol.co.za

      Игнорирование нетерпимости к представителям других рас или этносов может привести к увеличению количества преступлений, совершенных в следствии такой нетерпимости.

      Об этом в комментарии 24 каналу заявил доктор философии в области права, управляющий партнер юридической фирмы "Горецкий и партнеры" Олег Горецкий.

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      Что такое расизм?
      Расизм – предвзятое и дискриминационное отношение к людям из-за принадлежности к другим расам или этносам. Чаще всего проявляется в пренебрежении к человеку из-за цвета его кожи.

      В основном расизм присущ полиэтническим государствам или таким, где преобладают представители одного этноса, но существует определенная доля мигрантов или представителей национальных меньшинств, как вот в Украине.

      Юрист напомнил, что по результатам исследования Киевского международного института социологии в Украине проявления расизма чаще всего встречаются в отношении представителей цыганской национальности, выходцев из африканских стран, румын, французов и других.

       Важно! Что такое расизм: его показательные проявления в Украине, в футболе и быту

      По его словам, в Украине дискриминация представителей других рас и этносов – распространенная, но украинцы этого не признают, поскольку это явление не все в состоянии правильно квалифицировать.

      Расизм в стране приравнивается к хулиганству, но правоохранительные органы списывают это явление на бессознательную молодежь страны. Многие конфликты возникает именно среди граждан в возрасте 16-25 лет из-за использования языка вражды в средствах массовой информации, распространения нетерпимости в интернете, фактов правого радикализма в молодежной, в частности, футбольной среде,
      – добавил он.

      По словам Горецкого, если игнорировать эту проблему, преступлений на почве нетерпимости становиться все больше, что может привести к плохому имиджу государства на международной арене. В результате, Украина может потерять определенные международные экономические, торговые связи с иностранными партнерами.

      "Поэтому для урегулирования этого вопроса необходимо сотрудничать с международными организациями, разрабатывать определенные нормативно-правовые акты, и закреплять на законодательном уровне строгую ответственность за правонарушения совершенные с проявлением нетерпимости или расизма", – добавил он.

      Что случилось на матче "Шахтер" – "Динамо": коротко

      Инцидент произошел на 74-й минуте матча между "Шахтером" и "Динамо". Фанаты киевлян начали кричать оскорбительные выкрики в адрес футболиста горняков бразильца Тайсона. Тот не сдержался: подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам и показал неприличный жест. Арбитр из-за действий фанатов остановил игру и увел команды с поля. Через 7 минут матч был продолжен. Сразу же бразилец получил отложенную красную карточку за неприличный жест в сторону болельщиков "Динамо".

      "Я никогда не замолчу перед лицом такого бесчеловечного и жалкого акта. Мои слезы были от возмущения, неприятия и беспомощности, что я не могу ничего сделать в этот момент", – объяснил инцидент сам игрок.

      Инцидент с расистским поведением болельщиков "Динамо": смотрите видео

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      “ Amo minha raça, luto pela cor, o que quer que eu faça é por nós, por amor... “ Jamais irei me calar diante de um ato tão desumano e desprezível ! Minhas lágrimas foram de indignação, de repúdio e de impotência, impotência por não poder fazer nada naquele momento ! Mas somos ensinados desde muito cedo a sermos fortes e a lutar ! Lutar pelos nossos direitos e por igualdade ! O meu papel é lutar , bater no peito , erguer a cabeça e seguir lutando sempre ! Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, precisamos ser antirracista ! O futebol precisa de mais respeito, o mundo precisa de mais respeito ! Obrigada a todos pelas mensagens de apoio ! Seguimos a luta ... Net rasizmu

       

      blog_ava
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      1163
      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Расизм на матче Шахтер – Динамо Расизм
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