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      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР
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      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР

      Юрист пояснив, чому українці не завжди визнають расову дискримінацію

      23 Читать новость на русском
      Питання расизму в Україні
      Питання расизму в Україні / stopracism.iol.co.za

      Ігнорування нетерпимості до представників інших рас чи етносів може призвести до збільшення кількості злочинів, скоєних через таку нетерпимість.

      Про це у коментарі 24 каналу заявив доктор філософії у сфері права, керуючий партнер юридичної фірми "Горецький і партнери" Олег Горецький.

      Більше по темі: Расизм на матчі "Шахтар" – "Динамо": що сталося та як відреагували клуби і Тайсон

      Що таке расизм?Расизм – упереджене та дискримінаційне ставлення до людей через приналежність до інших рас або етносів. Найчастіше проявляється у зневазі до людини через колір її шкіри.

      Здебільшого расизм притаманний поліетнічним державам або таким, де переважають представники одного етносу, але існує певна частка мігрантів або представників національних меншин, як от в Україні.

      Юрист нагадав, що за результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології в Україні прояви расизму найбільше зустрічаються щодо представників ромської національності, вихідців з африканських країн, румунів, французів та інших.

      Важливо! Що таке расизм: його показові прояви в Україні, у футболі та побуті

      За його словами, в Україні дискримінація представників інших рас та етносів – розповсюджена, але українці цього не визнають, оскільки це явище не всі в змозі правильно кваліфікувати.

      Расизм у країні прирівнюється до хуліганства, але правоохоронні органи списують це явище на несвідому молодь країни. Багато конфліктів виникає саме серед громадян віком 16-25 років через використання мови ворожнечі у засобах масової інформації, поширення нетерпимості в інтернеті, факти правого радикалізму у молодіжному, зокрема, футбольному середовищі,
      – додав він.

      За словами Горецького, якщо ігнорувати цю проблему, злочинів на грунті нетерпимості ставатиме дедалі більше, що може призвести до поганого іміджу держави на міжнародній арені. Внаслідок цього, Україна може втратити певні міжнародні економічні, торгівельні зв’язки з іноземними партнерами.

      "Тому для врегулювання цього питання необхідно співпрацювати з міжнародними організаціями, розробляти певні нормативно-правові акти, та закріплювати на законодавчому рівні суворішу відповідальність за правопорушення вчинені з проявом нетерпимості чи расизму", – додав він.

      Що трапилося на матчі "Шахтар" – "Динамо": коротко

      Інцидент трапився на 74-й хвилині матчу між "Шахтарем" та "Динамо". Фанати киян почали кричати образливі вигуки на адресу футболіста гірників бразильця Тайсона. Той не стримався: підійшов до сектору, де сиділи вболівальники гостей, вдарив м'ячем по трибунах і показав непристойний жест. Арбітр через дії фанатів зупинив гру та забрав команди з поля. Через 7 хвилин матч було продовжено. Одразу ж бразилець отримав відкладену червону картку за непристойний жест в сторону вболівальників "Динамо".

      "Я ніколи не замовкну перед обличчям такого нелюдського і жалюгідного акту. Мої сльози були від обурення, неприйняття і безпорадності, що я не можу нічого зробити в цей момент", – пояснив інцидент сам гравець.

      Інцидент з расистською поведінкою вболівальників "Динамо": дивіться відео

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      “ Amo minha raça, luto pela cor, o que quer que eu faça é por nós, por amor... “ Jamais irei me calar diante de um ato tão desumano e desprezível ! Minhas lágrimas foram de indignação, de repúdio e de impotência, impotência por não poder fazer nada naquele momento ! Mas somos ensinados desde muito cedo a sermos fortes e a lutar ! Lutar pelos nossos direitos e por igualdade ! O meu papel é lutar , bater no peito , erguer a cabeça e seguir lutando sempre ! Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, precisamos ser antirracista ! O futebol precisa de mais respeito, o mundo precisa de mais respeito ! Obrigada a todos pelas mensagens de apoio ! Seguimos a luta ... Net rasizmu

       

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      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Новини політики Расизм на матчі Шахтар – Динамо Расизм
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