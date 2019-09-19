Юристы Зеленского обсуждали возможность его политической карьеры с 2015, – политтехнолог

Интерес к участию в большой политике появился у Владимира Зеленского за несколько лет до президентских выборов.

Об этом рассказал политтехнолог Сергей Гайдай в интервью "Новому времени", отвечая на вопрос о том, удивил ли его успех Зеленского и его политсилы.

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"Еще в 2015 году в эту комнату (офис Гайдай – 24) приходили юристы, которых я вижу теперь в его окружении. Они делали разведку и спрашивали, с чего нужно начинать, если их клиент пойдет в большую политику", – напомнил политтехнолог.

Юристов мы знали, но вот на кого они тогда работали, не вычислили, а это оказался Зеленский. То есть уже тогда у него был интерес идти в политику,

– рассказал Гайдай.



Политтехнолог Сергей Гайдай

Также он выразил убеждение, что победа Зеленского и "Слуги народа" – следствие удачного стечения обстоятельств, а не особых технологий.

Я не думаю, что технологии штаба Зеленского были уже так продуманы на годы. Просто во время съемок сериала, я уверен, Зеленский задумался и сказал себе: черт побери, а почему бы не попробовать? Я думаю, сначала это не технология. Это стечение обстоятельств. Судьба так выстроила события. Весьма удачно для Зеленского, а может и неудачно. Ибо чем расплатится Зеленский за президентство, мы не знаем,

– добавил эксперт.

О чем сериал "Слуга народа"?Первая серия комедийного сериала вышла на экраны в 2015 году. По сюжету простой киевский учитель становится президентом страны и пытается изменить жизнь людей к лучшему. В сериале актеры "Квартала 95" и известные украинские артисты мастерски сыграли политиков.



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