Юристи Зеленського обговорювали можливість його політичної кар'єри з 2015, – політтехнолог

Інтерес до участі у великій політиці з’явився у Володимира Зеленського за кілька років до президентських виборів.

Про це розповів політтехнолог Сергій Гайдай в інтерв'ю "Новому времени", відповідаючи на запитання про те, чи здивував його успіх Зеленського та його політсили.

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"Ще в 2015 році в цю кімнату (офіс Гайдай — 24) приходили юристи, яких я бачу тепер в його оточенні. Вони робили розвідку і питали, з чого потрібно починати, якщо їхній клієнт піде у велику політику", – згадав політтехнолог.

Юристів ми знали, але ось на кого вони тоді працювали, не вирахували, а це виявився Зеленський. Тобто вже тоді у нього був інтерес йти в політику,

– розповів Гайдай.



Політтехнолог Сергій Гайдай

Також він висловив переконання, що перемога Зеленського та "Слуги народу" – наслідок вдалого збігу обставин, а не особливих технологій.

Я не думаю, що технології штабу Зеленського були вже так продумані на роки. Просто під час зйомок серіалу, я впевнений, Зеленський задумався і сказав собі: чорт забирай, а чому б не спробувати? Я думаю, спочатку це не технологія. Це збіг обставин. Доля так вибудувала події. Вельми вдало для Зеленського, а може і невдало. Бо чим розплатиться Зеленський за президентство, ми не знаємо,

– додав експерт.

Про що серіал "Слуга народу"?Перша серія комедійного серіалу вийшла на екрани в 2015 році. За сюжетом простий київський учитель стає президентом країни і намагається змінити життя людей на краще. У серіалі актори "Кварталу 95" і відомі українські артисти майстерно зіграли політиків.



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