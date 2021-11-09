Об этом изданию сообщили источники, близкие к Виктору Ющенко. Согласно информации издания, авторы фильма не сообщили о том, где его будут демонстрировать и кто на самом деле причастен к созданию. В то же время неправду сказали об участниках фильма.

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Запрос на интервью получили от американской компании

"Они получили интервью с Ющенко путем обмана", – сказал приближенный к третьему президенту Украины собеседник издания.

В то же время сам Ющенко комментировать эту ситуацию отказался. Также собеседник рассказал, что официальный запрос на интервью получили от американской компании.

В письме подробно описали, каким будет фильм, называли ожидаемых участников. Уже после выхода фильма стало понятно, что в запросе назвали не всех героев фильма.

Справка. Российская телекомпания RT имеет сеть во многих странах и финансируется за деньги государственного бюджета России. Телеканал часто распространяет фейки, из-за чего ряд стран запретили его трансляцию.

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