Про це виданню повідомили джерела, близькі до Віктора Ющенка. Згідно з інформацією видання, автори фільму не повідомили про те, де його демонструватимуть та хто насправді причетний до створення. Водночас неправду сказали про учасників фільму.

До теми Ющенко, Мороз, Шарій та Кузьмін стали героями пропагандистського фільму

Запит на інтерв'ю отримали від американської компанії

"Вони отримали інтерв'ю з Ющенком шляхом обману", – сказав наближений до третього президента України співрозмовник видання.

Водночас сам Ющенко коментувати цю ситуацію відмовився. Також співрозмовник розповів, що офіційний запит на інтерв'ю отримали від американської компанії.

У листі детально описали, яким буде фільм, називали очікуваних учасників. Вже після виходу фільму стало зрозуміло, що у запиті назвали не всіх героїв фільму.

Довідка. Російська телекомпанія RT має мережу в багатьох країнах й фінансується за гроші державного бюджету Росії. Телеканал часто поширює фейки, через що низка країн заборонили його трансляцію.

Пропагандистський фільм про Україну на RT: коротко