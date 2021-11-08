У RT стверджують, що у фільмі колишні українські чиновники поділилися з американським режисером історіями про 30 років Незалежності. Втім, це не зовсім так.

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Хоч російський телеканал й додав на відео свій логотип, але це – робота продакшнину Global 3 Pictures. На фейсбук-сторінці вказано, що компанія базується у Каліфорнії. Її засновником якого є режисер та продюсер 52-річний Ігор Лопатьонок.

Лопатьонок з України, але має громадянство Росії

Згідно з інформацією у "Вікіпедії", Лопатьонок має американське та російське громадянство, хоч і народився у місті Марганець, що на Дніпропетровщині. В Україні він вивчав ракетобудування. Згодом – займався бізнесом у Дніпропетровську та Москві. А у 2003 році пішов у кіно й став співзасновником компанії "Техномедія". Вже у 2008 році чоловік переїхав жити у США.

Чим вже відзначився Лопатьонок

"Україна – вічне сьогодення" є вже четвертою роботою, з якою пов'язаний Лопатьонок, і яка просуває проросійські наративи. Раніше він випускав пропагандистські фільми "Бойня на Майдане", "Україна у вогні" та "Нерозказана історія України". Ба більше, навіть продюсував 4-серійне інтерв'ю з Путіним.

Новий пропагандистський фільм

Пропагандистський фільму Лопатьонка не лише транслювали в ефірі російського телебачення. Його також просували в американських ЗМІ за допомогою шаблонних статей. У них читачам нав'язують думку, що автори фільму "розвінчали найбільш усталені міфи, які постійно використовувала політична еліта України для маніпулювання свідомістю виборців".

Хто з'являється у пропагандистському фільмі:

Віктор Ющенко, третій президент України ;

; Валерій Пустовойтенко, прем'єр-міністр України у 1997 – 1999;

Олександр Мороз, голова Верховної Ради у 1994 – 1998 та 2006 – 2007;

Ренат Кузьмін, чинний нардеп від ОПЗЖ;

Андрій Деркач, колишній нардеп, внесений до санкційного списку США як "російський агент з понад 10-річним стажем";

Віктор Суслов, міністр економіки України у 1997 – 1998;

1998; Анатолій Шарій, проросійський блогер.

Герої фільму відзначаються низкою скандальних висловлювань. Кузьмін, наприклад, розповідає про "величезну схожість України та нацистської Німеччини". Шарій заявляє про "відсутність незалежності України", а Деркач – про "контроль над Україною структурами Сороса". Усі вони спілкуються з американкою Сімоною Манджанте Пападопулос, яка одружена з політичним консультантом у штабі Трампа. Його, до слова, визнали винним у брехні ФБР щодо зв'язків та контактів Трампа з росіянами.