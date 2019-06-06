Ющенко прокомментировал подозрение ГПУ относительно "Межигорья"

Накануне Генеральная прокуратура Украины предъявила подозрение третьему президенту Украины Виктору Ющенко. В нем говорится о выводе в 2007 году резиденции "Межигорье" из государственной собственности.

Ющенко действительно 4 июня был у следователя ГПУ, где ему и сообщили о подозрении, об этом говорится на Facebook-странице политика.

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В своем сообщении политик отметил, что суть предъявленного ему подозрения сводится к тому, что он якобы с 2002 года вступил в сговор с Януковичем относительно завладения им "Межигорьем".

Не вижу повода прятаться или притворяться больным, как это стало модным. Всевозможные обвинения отвергаю, ведь не вижу ни оснований, ни доказательств,

​– подчеркнул третий президент Украины.

И добавил, что беспрекословно сможет доказать это в суде.

Ющенко считает, что в деле есть политический подтекст. Ведь общество видит, как практически со всех фигурантов громких дел относительно сепаратизма, государственной измены и убийств на Майдане постепенно снимают ответственность. Поэтому, по его словам, приходится изыскивать новые громкие дела и имитировать деятельность.

Что известно про "Межигорье"?Резиденция "Межигорье" расположена в селе Новые Петровцы под Киевом. В 2007 году она была изъята из государственной собственности и передана под управление структур, связанных с Януковичем. После бегства экс-президента, в июне 2014 года, суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье" в госсобственность. Однако, уже в июле 2015 года имущество "Межигорья" арестовали.



Земельные участки суд передал государству в 2017 году – тогда суд признал недействительными договоры, согласно которым резиденцию в 2007 году вывели из госсобственности. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла сама резиденция. В ноябре 2018 года Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управляющего для "Межигорья".