Ющенко прокоментував підозру ГПУ щодо "Межигір'я"

Напередодні Генеральна прокуратура України висунула підозру третьому президенту України Віктору Ющенку. У ній йдеться про виведення в 2007 році резиденції "Межигір'я" з державної власності.

Ющенко справді 4 червня був у слідчого ГПУ, де йому й повідомили про підозру, про це йдеться на Facebook-сторінці політика.

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У своєму дописі політик зазначив, що суть висунутої йому підозри зводиться до того, що він нібито з 2002 року вступив у змову з Януковичем щодо заволодіння ним "Межигір'я".

Не бачу приводу ховатися або прикидатися хворим, як це стало модним. Всілякі обвинувачення відкидаю, адже не бачу ні підстав, ні доказів,

​– наголосив третій президент України.

Й додав, що беззаперечно зможе довести це в суді.

Ющенко вважає, що у справі є політичний підтекст. Адже суспільство бачить, як практично з усіх фігурантів гучних справ щодо сепаратизму, державної зради та вбивств на Майдані поступово знімають відповідальність. Тож, за його словами, доводиться вишукувати нові гучні справи та імітувати діяльність.

Що відомо про "Межигір'я"?Резиденція "Межигір'я" розташована в селі Нові Петрівці під Києвом. У 2007 році її було вилучено з державної власності і передано під управління структур, пов'язаних із Януковичем. Після втечі екс-президента, у червні 2014 року, суд повернув земельну ділянку, на якій розташоване "Межигір'я", у держвласність. Проте, вже у липні 2015 року майно "Межигір'я" заарештували.



Земельні ділянки суд передав державі 2017 року – тоді суд визнав недійними договори, відповідно до яких резиденцію 2007 року вивели з держвласності. У 2017 році після низки судових процесів у власність держави перейшла сама резиденція. У листопаді 2018 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управителя для "Межигір’я".