С вами через годы: YouTube 24 Канала достиг 8 миллионов подписчиков

Большая семья YouTube 24 Канала продолжает расти. В декабре 2024 года наш канал пересек отметку в 8 миллионов подписчиков.

Ютуб-канал 24 Канала создан в 2006 году с тех пор он успел побить рекорды украинского ютуба и даже вырваться в мировые чарты. И это все вместе – вместе с нашими зрителями.

Смотрите также Звезда – символ украинского Рождества: как на Львовщине возрождают древнюю традицию наших предков

Каждый подписчик – это шаг 24 Канала вперед

В последние дни перед Новым годом вы подарили нам лучший подарок – свое доверие. YouTube 24 Канала достиг отметки в 8 миллионов подписчиков и продолжает неуклонно расти.

Заметим, наш канал уверенно держится в топе украиноязычного ютуба. В прошлом году он занимал третью позицию среди всех каналов Украины. Также мы первые среди всех новостных каналов – и продолжает наращивать преимущество.

Отметим, что это стало возможным благодаря титанической работе всей команды: ведущих, журналистов, операторов, редакторов и многих других людей, остающихся за кадром. Но самое главное – это было бы невозможно без вас, наших зрителей. Мы благодарны вам и продолжаем развиваться, чтобы в новом году и дальше радовать вас качественным и достоверным контентом.

Попутно, если вы до сих пор не подписаны на YouTube 24 Канала, сегодня отличный день, чтобы это исправить! Станьте частью большой и единой информационной семьи, чтобы быть в курсе главных новостей Украины и мира.

Уже почти два десятка лет ютуб-канал 24 Канала с вами и мы продолжаем работать и противостоять агрессии России в информационном поле.