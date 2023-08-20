Также в ролике блоггера снималась россиянка, участвовавшая под своим флагом. Аудитория блоггера насчитывает 177 миллионов человек.

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Скандал вокруг нового видео MrBeast

19 августа самый популярный ютубер мира MrBeast опубликовал ролик "Каждая страна на земле борется за 250 000 долларов". После очередного раунда, зрителям показали иллюстративную карту со странами, продолжающими соревноваться за денежный приз. В нем Крым был показан не как часть Украины.

Опубликована в новом видео карта / MrBeast

Также для участия в ролике MrBeast пригласил россиянку и соревновалась под своим флагом. В то же время, российские спортсмены даже на мировых соревнованиях принимают участие под нейтральным флагом.

На канал MrBeast подписано 177 миллионов человек. Новое видео блоггера уже просмотрело 50 миллионов человек из своего мира. Пока ютубер никак не отреагировал на ситуацию – в видео до сих пор Крым изображен частью России.

Несмотря на это, ранее блоггер пожертвовал украинским беженцам гуманитарной помощи на сумму 3 миллиона долларов. Вероятно, опубликованная карта стала ошибкой продакшеной, работавшей над роликом.

Скандалы с украинскими блоггерами