На своей странице Ножкина открыто выражала поддержку стране-агрессору, России. Впрочем, обвинение Украины в терроризме на Каховской ГЭС – это слишком.
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Ранее Ножкина всячески отрицала военные преступления России, повторяя басни пропагандистов, например, о том, что "Бучанская резня" была якобы "вбросом", чтобы сорвать Стамбульские договоренности.
Теперь же заявила, что Киеву якобы было гораздо выгоднее взорвать Каховскую ГЭС, чем россиянам.
Нарративы, которые распространяла в инстаграмме Ножкина / "Киев оперативный"
Страница псевдоблогерки уже удалена. Также по каким-то причинам она записала видеоизвинения перед Украиной за свои публикации, хотя, конечно, трудно поверить, что Ножкина самостоятельно осознала, что была не права.
"Я прошу прощения у украинского народа, я понимаю свою вину и признаю ее. Слава Украине!", – сказала девушка.
Ножкина принесла извинения за антиукраинскую позицию: видео
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