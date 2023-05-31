Напомним, что ранее Воронова выложила на своей странице в инстаграмме видео работы ПВО. В соцсетях после этого на певицу обрушилась волна хейта, а СБУ провели с ней воспитательные беседы.

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Вороновой вручили подозрение

Собеседник издания, работающий в правоохранительных органах, рассказал, что СБУ объявляет подозрение нескольким блоггерам, обнародовавшим видео работы украинской ПВО во время обстрелов Киева 16 мая. Среди них – Инна Воронова.

По информации УП, подозрение подготовили по статье "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения".

Блоггерам, снимавшим работу ПВО, вручили подозрения / Фото из соцсетей

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Обратите внимание! СБУ в очередной раз отмечает запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов.

Что известно об Инне Вороновой