На своїй сторінці Ножкіна відкрито висловлювала підтримку країні-агресору, Росії. Втім, звинувачення України у тероризмі на Каховській ГЕС – це уже занадто.

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Раніше Ножкіна всіляко заперечувала воєнні злочини Росії, повторюючи байки пропагандистів, наприклад, про те, що "Бучанська різня" була нібито "вкидом", щоб зірвати Стамбульські домовленості.

Тепер же заявила, що Києву нібито було набагато вигідніше підірвати Каховську ГЕС, ніж росіянам.



Наративи, які поширювала в інстаграмі Ножкіна / Скриншоти телеграм-каналу "Київ оперативний"

Наразі сторінку псевдоблогерки вже видалено. Також з якихось причин вона записала відеовибачення перед Україною за свої публікації, хоча, звичайно, важко повірити, що Ножкіна самостійно усвідомила, що не мала рації.

"Я прошу вибачення в українського народу, я розумію свою провину і визнаю її. Слава Україні!", – сказала дівчина.

Ножкіна вибачилась за антиукраїнську позицію: відео

Важливо! СБУ уважно стежить за подібними "блогерами" і толерувати такі ось наративи російської пропаганди – ніхто в Україні не буде. Країна-терорист веде війну не лише на полі бою, а й на інформаційному фронті.

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