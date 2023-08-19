Сергей Хрипун быстро оказался в оккупации после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В марте 2022 года он стал гражданским заложником. Об этом сообщает 24 Канал.

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Подробности похищения мужчины

Юлия видела своего отца до начала полномасштабной российской агрессии. 22 февраля 2022 года он уехал на работу. Сергей Хрипун охранял пустые зерновые склады в Запорожской области. Он работал в гражданской одежде и не имел оружия.

Российские захватчики почти сразу же оккупировали населенный пункт и обустроили лагерь на территории склада. Сергей не мог выехать. Он периодически звонил по дочери, но не мог этого делать в присутствии россиян. Также оккупанты часто глушили связь.

24 марта 2022 года он в последний раз общался с Юлей. Мужчина сначала позвонил ей в 7 утра и сообщил, что россияне уехали. Он и два его коллеги остались на складе без документов. В 10:40 в тот же день он позвонил и сказал, что приехали два больших "КамАЗа".

Это были новые военные, как говорили селяне, возможно, из Донецкого направления. И после того он на связь уже не вышел,

– сказала Юлия.

Семья 2 дня пыталась ему позвонить по телефону. После этого мама Сергея (бабушка Юлии) позвонила начальнику хозяйства. Он сказал, что с 24 марта этих работников нет на складе. Они проверили камеры наблюдения и увидели, что приехавшие на этих грузовиках оккупанты завязали рабочими глаза, надели им мешки на головы и куда-то вывезли.

Россияне пытали гражданского заложника

Юлия заявила, что в конце марта отец написал письмо, однако пришло оно только в конце августа.

Это была стандартная фраза, как писали все: "Меня кормят, есть медицина", хотя мы знаем, что это не так. В конце он дописал фразу: "Пожалуйста, мама, дождись меня, я обязательно вернусь",

– объяснила она.

Дочь гражданского заложника подчеркнула, что это было единственное известие от него. Остальные данные ей пришлось искать самостоятельно и получать от свидетелей. Один из них прислал ей на работу письмо.

Я знаю, что моего папу пытали, били током. Я знаю, что они ползали на локтях, что папа сорвал голос, ему переломали ребра, перебили ноги. Но в сведениях написано, что состояние здоровья удовлетворительное, потому что так написала Россия,

– сказала Юлия.

Она располагает информацией только до начала сентября 2022 года. По ее словам, российские захватчики предоставили гражданскому заложнику статус военнопленного. Хотя он не вступал в ряды ВСУ или ТРО (даже не успел бы этого сделать из-за скорой оккупации) и только давно служил в армии. Россия и Красный Крест официально подтвердили, что Сергей в плену. Он находится в заложниках уже полтора года. Россияне могли его перевезти во временно оккупированный Симферополь.

К слову, Юлия Хрипун является соучредителем общественной организации "Гражданские в плену".

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