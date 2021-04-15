Южная Корея хочет не позволить Японии слить воду с "Фукусимы" в океан
Япония собирается слить воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан. Однако Южная Корея хочет с помощью международных судов не позволить ей это сделать.
Источник:DW
Правительство в Сеуле рассмотрит соответствующие юридические шаги. Такое поручение дал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин из-за протестов экологических организаций и рыбаков.
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Как будет действовать Южная Корея
Страна может обратиться в Международный суд по морскому праву в Гамбурге. Президент подчеркнул, что есть немало сомнений относительно решения Японии.
Не могу не отметить, что есть множество сомнений, учитывая географическую близость Южной Кореи к Японии,
– заявил политик.
Министерство иностранных дел в Сеуле уже высказало свои сомнения администрации США.
Что этому предшествовало
- Японское правительство заявило, что хочет спустить воду в океан с "Фукусимы". Уверяли, что вред будет минимальным, ведь радиоактивная вода – очищена.
- Однако рыбаки и экологи выступили против такого решения.
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