Япония собирается слить воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан. Однако Южная Корея хочет с помощью международных судов не позволить ей это сделать.

Правительство в Сеуле рассмотрит соответствующие юридические шаги. Такое поручение дал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин из-за протестов экологических организаций и рыбаков.

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Как будет действовать Южная Корея

Страна может обратиться в Международный суд по морскому праву в Гамбурге. Президент подчеркнул, что есть немало сомнений относительно решения Японии.

Не могу не отметить, что есть множество сомнений, учитывая географическую близость Южной Кореи к Японии,

– заявил политик.

Министерство иностранных дел в Сеуле уже высказало свои сомнения администрации США.

Что этому предшествовало

Японское правительство заявило, что хочет спустить воду в океан с "Фукусимы". Уверяли, что вред будет минимальным, ведь радиоактивная вода – очищена.

Однако рыбаки и экологи выступили против такого решения.

Обратите внимание! В марте 2011 года после сильного землетрясения и цунами на "Фукусима-1" сломалась система охлаждения. Это привело к расплавлению активной зоны реакторов и радиоактивному загрязнению окружающих территорий. Десятки тысяч людей эвакуировали. Сейчас работают 4 реактора.