Японія збирається злити воду з атомної електростанції "Фукусіма-1" в океан. Однак Південна Корея хоче за допомогою міжнародних судів завадити їй це зробити.

Уряд в Сеулі розгляне відповідні юридичні кроки. Таке доручення дав президент Південної Кореї Мун Чже Ін через протести екологічних організацій і рибалок.

До теми Влада Японії хоче спустити воду з "Фукусіми" в океан, активісти – проти, – ЗМІ

Як діятиме Південна Корея

Країна може звернутися до Міжнародного суду з морського права в Гамбурзі. Президент наголосив, що є чимало сумнів щодо рішення Японії.

Не можу не відзначити, що є безліч сумнівів, з огляду на географічну близькість Південної Кореї до Японії,

– заявив політик.

Міністерство закордонних справ в Сеулі вже висловило свої сумніви адміністрації США.

Що цьому передувало

Японський уряд заявив, що хоче спустити воду в океан з "Фукусіми". Запевняли, що шкода буде мінімальною, адже радіоактивна вода – очищена.

Однак рибалки та екологи виступили проти такого рішення.

Зверніть увагу! У березні 2011 року після сильного землетрусу і цунамі на "Фукусіма-1" зламалась система охолодження. Це спричинило розплавлення активної зони реакторів та радіоактивного забруднення навколишніх територій. Десятки тисяч людей евакуювали. Наразі працюють 4 реактори.