Это произошло из-за того, что Северная Корея запустила свой спутник-шпион на земную орбиту. Теперь КНДР, вероятно, будет следить за соседними государствами.
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Что известно о приостановлении военного соглашения Южной Кореей
Журналисты Reuters рассказали, что пакт между Южной и Северной Кореей, известный как Всеобъемлющее военное соглашение, был подписан на саммите в 2018 году. Настоящий договор был направлен на деэскалацию напряженности между двумя государствами.
Однако после того как КНДР запустила на земную орбиту свой спутник, это привело к нарушениям договоренностей между странами. В конце концов в Южной Корее заявили, что усиливают наблюдение на границе с КНДР.
В ответ на это министерство обороны Северной Кореи заявило, что возобновит все военные меры, которые приостановились в рамках соглашения.
Мы развернем усиленные вооруженные силы и новую военную технику вблизи демаркационной линии.
– сказали в минобороны КНДР.
Там также заявили, что Южная Корея будет нести полную ответственность, если между ней и КНДР произойдет "необратимое столкновение".
Как КНДР запустила свой спутник-шпион
- В Северной Корее 22 ноября сообщили об успешном запуске спутника-шпиона "Маллиген-1". Он был запущен с помощью ракеты "Чоллима-1" из космодрома Сохе.
- На это событие уже отреагировали в Соединенных Штатах. Там подчеркнули, что пуск ракеты, вероятно, произвели с помощью баллистической ракеты, использование которой запрещено резолюциями ООН.
- За запуском спутника лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ин. В КНДР также отметили, что планируется запустить в небо еще несколько подобных спутников.
- Следует отметить, что военный спутник-шпион является одним из видов высокотехнологичного оружия, разработка которого КНДР анонсировала в контексте повышения своей "обороноспособности". Кроме того, это позволит КНДР отслеживать действия соседних государств.