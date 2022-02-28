Южная Корея вводит запрет на экспорт стратегических материалов в Россию. Так страна присоединилась к международным санкциям против Москвы из-за войны, которую она начала против Украины.

Соответствующую информацию 28 февраля обнародовали в МИДе. Сеул тоже хочет отключить Россию от платежной системы SWIFT.

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Южная Корея вводит санкции против Кремля

Южная Корея готова присоединиться к международному решению отключить Россию от платежной системы SWIFT из-за ситуации вокруг Украины. Кроме того, Южная Корея решила запретить экспорт стратегических материалов в Россию,

– говорится в сообщении.

Также известно, что Сеул уже уведомил США о решении отключить Россию от платежной системы SWIFT.