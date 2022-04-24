Южно-Украинская АЭС наконец-то стала "Південноукраїнською", – Кремень
24 апреля 2022 , 00:01Читати новину українською
Источник:фейсбук Тараса Кременя
Украина активно работает над дерусификацией названий улиц и предприятий. Очередь дошла и до атомной станции, которая расположена вблизи города Южноукраинск.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень предложил "Энергоатому" переименовать Южно-Украинскую АЭС. Компания ответила согласием.
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Переименование АЭС
14 апреля "Энергоатом" дал приказ о переименовании АЭС на "Південноукраїнську". Соответствующие изменения были произведены и в украинском правописании.
На один русскоязычный покруч меньше. После моего обращения наша АЭС наконец-то стала "Південноукраїнською",
– написал Тарас Кремень.
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