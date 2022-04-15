В частности, туда начали привозить разные запасы. Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ за 6 утра 15 апреля.
Заметьте Украинские военные показали яркое видео, как с помощью дронов уничтожали вражеские танки
Начали свозить даже технику
По данным нашей разведки там производят фортификационное оборудование позиций. Что привозят стоящим там российским военным.
- запасы вооружения;
- боеприпасы;
- военную технику;
- горюче-смазочные материалы.
В то же время враги опасаются нападения украинских военных. Поэтому они начали вести активную разведку с привлечением беспилотных летательных аппаратов.
Кстати – у России уже нет крейсеров на Черноморском флоте: смотрите видео