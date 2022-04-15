Зокрема, туди почали привозити різні запаси. Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ за 6 ранку 15 квітня.

Зауважте Українські військові показали яскраве відео, як за допомогою дронів знищували ворожі танки

Почали звозити навіть техніку

За даними нашої розвідки, там роблять фортифікаційне обладнання позицій. Що привозять російським військовикам, які там стоять:

запаси озброєння;

боєприпаси;

військову техніку;

паливно-мастильні матеріали.

Водночас вороги побоюються нападу українських військових. Тому вони почали вести активну розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.

До речі – Росія вже не має крейсерів на Чорноморському флоті: дивіться відео