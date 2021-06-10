Трагедия случилась в городе Кванджу. Он расположен на юго-западе от Сеула.

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Почему дом рухнул

Дело в том, что дом сносили. Однако в тот момент неподалеку оказался автобус, в котором находились 17 человек.

Очевидцы сообщили, что автобус был закопан в мусор и объят огромным облаком пыли.

Окончательные причины аварии устанавливают. Полиция начала расследование.

Что известно о жертвах

По информации Национального пожарного агентства, в результате погибли 9 пассажиров, а 8 – серьезно пострадали.

Подрядчик, выполнявший работы по сносу дома, извинился перед семьями жертв. Он пообещал, что компания сделает все, чтобы родные и близкие погибших быстрее оправились.

Обратите внимание! В начале мая в Мехико упал мост вместе с поездом метро. Погибли по меньшей мере 23 человека, около 80 – получили ранения. Среди жертв были дети.