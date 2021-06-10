Трагедія трапилася у місті Кванджу. Воно розташоване на південному заході від Сеулу.

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Чому будинок звалився

Річ у тім, що будинок зносили. Однак в той момент неподалік опинився автобус, в якому перебувало 17 людей.

Очевидці повідомили, що автобус був аж закопаний у сміття та охоплений величезною хмарою пилу.

Остаточні причини аварії встановлюють. Поліція почала розслідування.

Що відомо про жертв

За інформацією Національного пожежного агентства, у результаті загинули 9 пасажирів, а 8 – серйозно постраждали.

Підрядник, що виконував роботи зі знесення будинку, вибачився перед родинами жертв. Він пообіцяв, що компанія зробить все, аби рідні та близькі загиблих швидше оговтались.

Зверніть увагу! На початку травня у Мехіко впав міст разом з потягом метро. Загинули щонайменше 23 людей, близько 80 – отримали поранення. Серед жертв були діти.