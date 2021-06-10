Трагедія трапилася у місті Кванджу. Воно розташоване на південному заході від Сеулу.
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Чому будинок звалився
- Річ у тім, що будинок зносили. Однак в той момент неподалік опинився автобус, в якому перебувало 17 людей.
- Очевидці повідомили, що автобус був аж закопаний у сміття та охоплений величезною хмарою пилу.
- Остаточні причини аварії встановлюють. Поліція почала розслідування.
Що відомо про жертв
За інформацією Національного пожежного агентства, у результаті загинули 9 пасажирів, а 8 – серйозно постраждали.
Підрядник, що виконував роботи зі знесення будинку, вибачився перед родинами жертв. Він пообіцяв, що компанія зробить все, аби рідні та близькі загиблих швидше оговтались.