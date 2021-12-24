В Южной Корее помилуют экс-президента, приговоренную к 22 годам тюрьмы. Раньше она называла дела в отношении себя "сфабрикованными".

Пак Кын Хе включили в список помилованных. То есть, она попала под амнистию перед Новым годом.

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Осужденная Пак Кын Хе получила амнистию

Решение об амнистии приняло правительство Южной Кореи.

Объявили о специальном помиловании Пак Кын Хе, бывшему президенту, которая сейчас отбывает 22-летний срок заключения за коррупцию,

– говорится в сообщении.

Более того, у политика проблемы со здоровьем – она была госпитализирована из-за боли в спине и пояснице. Впоследствии ее внесли в список из почти 3 тысяч человек, которых подвергли помилованию.

В СМИ также вспомнили, что ей в 2019 году сделали операцию на пояснице.

Кратко о заключении Пак Кын Хе

В январе 2021 года бывшего президента страны Пак Кын Хе признали виновной в многочисленных случаях злоупотребления властью, взяточничестве. Суд дал ей 24 года заключения.

Также политика оштрафовали на 17 миллионов долларов. Стоит отметить, что речь идет о выявленных фактах воздействия на нее ее близкой подруги Чхве Сун Силь.

Поэтому суд решил, что женщина не имела никакой политической должности, однако имела немалое влияние на принятие политических решений в стране на самом высоком уровне.

Именно поэтому в 2016 году начался скандал в Южной Корее. Парламент проголосовал за импичмент, и Конституционный суд страны лишил ее должности. После этого Пак Кын Хе арестовали в марте 2017 года.

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