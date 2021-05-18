Детали скандала

В апреле 63-летняя Сюецю ходила по магазинам в Сеуле. В одном из магазинов женщина примерила несколько вещей. Однако, в конце концов, ничего не купила и пошла к выходу.

Актуально Разбила голову с ребенком на руках: в самолете, летевшем из Турции, подрались 2 украинки

Работнице магазина показалось, что женщина выходит в жакете, который брала примерить. Продавщица догнала Сюецю уже на улице. Она посмотрела на этикетку наряда и поняла, что вещь не украдена.

Впоследствии работница магазина рассказала журналистам, что была вынуждена проверить этикетку, поскольку "не понимала" объяснений жены посла. Однако когда осознала свою ошибку, извинилась перед Сюецю английском языке.

Жену дипломата такое решение конфликта не удовлетворило. Сюецю вернулась в магазин и эмоционально высказала свои претензии. В процессе жена Лескуйе толкнула одну из сотрудниц магазина, а потом дала ей пощечину.



Жена посла толкает работницу / Скриншот с видео

Реакция магазина

Кадры инцидента опубликовали в сети. Администрация магазина сообщила, что это сделали с одной целью – чтобы уберечь работников от таких действий "со стороны тех, кто злоупотребляет своей властью".

Мы не уверены, сможем ли получить настоящие извинения, рассказав об этом инциденте, но подобное может произойти с другими работниками сферы услуг,

– говорится в сообщении

Посол извинился за поведение жены

Посол Бельгии в Южной Корее Питер Лескуйе извинился за поведение своей жены. Чиновник подчеркнул, что "физическое насилие абсолютно недопустимо".

"Она знает, что поступила очень неправильно. Она искренне сожалеет об этом и хотела бы лично извиниться за свой поступок, когда будет такая возможность", – заявил дипломат.

Кроме того, Лескуйе рассказал, что его жена после инцидента попала в больницу, однако состояние Сюецю стабилизировалось, и ее уже выписали из больницы.

Обратите внимание! Правоохранители Сеула допросили жену Лескуйе. Однако дело пришлось закрыть: Сюецю воспользовалась дипломатическим иммунитетом.