Деталі скандалу

У квітні 63-річна Сюецю ходила по магазинах у Сеулі. В одній із крамниць жінка приміряла декілька речей. Однак, зрештою, нічого не купила і рушила до виходу.

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Працівниці магазину здалося, що жінка виходить у жакеті, який брала приміряти. Продавчиня наздогнала Сюецю вже на вулиці. Вона подивилася на етикетку вбрання і зрозуміла, що річ не є краденою.

Згодом працівниця крамниці розповіла журналістам, що була змушена перевірити етикетку, оскільки "не розуміла" пояснень дружини посла. Однак коли усвідомила свою помилку, вибачилася перед Сюецю англійською мовою.

Дружину дипломата таке розв'язання конфлікту не задовольнило. Сюецю повернулася до крамниці та емоційно висловила свої претензії. У процесі дружина Лескуйе штовхнула одну з працівниць магазину, а тоді дала їй ляпаса.



Дружина посла штовхає працівницю / Скриншот з відео

Реакція крамниці

Кадри інциденту опублікували у мережі. Адміністрація крамниці повідомила, що це зробили з однією метою – щоб вберегти працівників від таких дій "з боку тих, хто зловживає своєю владою".

Ми не впевнені, чи зможемо отримати справжні вибачення, розповівши про цей інцидент, але подібне може статися з іншими працівниками сфери послуг,

– мовиться у повідомленні

Посол вибачився за поведінку дружини

Посол Бельгії в Південній Кореї Пітер Лескуйе вибачився за поведінку своєї дружини. Посадовець наголосив, що "фізичне насильство є абсолютно неприпустимим".

"Вона знає, що вчинила дуже неправильно. Вона щиро жалкує про це і хотіла б особисто перепросити за свій вчинок, коли вона матиме таку можливість", – заявив дипломат.

Окрім того, Лескуйе розповів, що його дружина після інциденту потрапила до лікарні, однак стан Сюецю стабілізувався, і її вже виписали з лікарні.

Зверніть увагу! Правоохоронці Сеула допитали дружину Лескуйе. Однак справу довелося закрити: Сюецю скористалася дипломатичним імунітетом.