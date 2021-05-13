Украинки попали в новый скандал на борту самолета "Анталия – Запорожье". Две женщины устроили драку, а одна из них даже с малышом на руках разбила другой голову.

Рейс летел из Турции. Он был полностью забит пассажирами. Вдруг люди услышали крики в самолете.

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Между украинками возник конфликт

Оказалось, что конфликт между двумя женщинами возник сразу после взлета. Уладить ссору словами не удалось, поэтому пассажиры решили это сделать с помощью силы. Причины конфликта пока неизвестны.

Женщина разбила голову другой

У одной из женщин на руках был годовалый ребенок. Несмотря на это, она разбила голову другой девушке. Стюард сдерживал женщин, после чего их рассадили по разным местам.

У пострадавшей было окровавленное лицо. В аэропорту самолет встретила скорая и полиция. Пассажиры были вынуждены ждать на борту, пока выясняют все детали.

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