Разбила голову с ребенком на руках: в самолете, летевшем из Турции, подрались 2 украинки
Украинки попали в новый скандал на борту самолета "Анталия – Запорожье". Две женщины устроили драку, а одна из них даже с малышом на руках разбила другой голову.
Источник:ТСН
Рейс летел из Турции. Он был полностью забит пассажирами. Вдруг люди услышали крики в самолете.
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Между украинками возник конфликт
Оказалось, что конфликт между двумя женщинами возник сразу после взлета. Уладить ссору словами не удалось, поэтому пассажиры решили это сделать с помощью силы. Причины конфликта пока неизвестны.
Женщина разбила голову другой
У одной из женщин на руках был годовалый ребенок. Несмотря на это, она разбила голову другой девушке. Стюард сдерживал женщин, после чего их рассадили по разным местам.
У пострадавшей было окровавленное лицо. В аэропорту самолет встретила скорая и полиция. Пассажиры были вынуждены ждать на борту, пока выясняют все детали.
Похожий инцидент на рейсе из Доминиканы
- Между украинскими туристами на борту самолета произошла кровавая стычка. Рейс направлялся в Доминиканскую Республику.
- Агрессивная пассажирка поцарапала другой девушке лицо до крови, а также покусала ей руку и даже откусила ноготь.
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