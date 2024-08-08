Ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, ссылаясь на информацию от Энергоатома, также отмечал, что Южноукраинская АЭС работает без технических нарушений и в штатном режиме. А персонал обеспечивает надежную эксплуатацию объектов.

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Что говорит Галущенко об аварии

Событие, которое произошло на Южноукраинской АЭС и которое сначала российские источники, а потом и наши некоторые эксперты назвали аварией, по шкале от 1 до 7 учитывается как ноль, то есть не подпадает под определение. Это манипуляция. И делается она для дискредитации атомной энергетики,

– заявил министр.

По словам Галущенко, информация о том, что на ПАЭС якобы сгорели силовые трансформаторы, тоже является откровенной ложью. Потому что специалисты знают, что если бы это произошло, то атомная электростанция не смогла бы выдавать электроэнергию.

"Считаю, что этой ситуации придали политическую окраску. Зачем? Компетентные органы будут разбираться. Потому что таких эксплуатационных событий на объектах энергетики происходит очень много", – добавил он.

Напомним, сначала информацию об аварии сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. Он отмечал, что скорее всего из-за сильной жары сгорело по меньшей мере три трансформаторы тока на Южно-Украинской АЭС.