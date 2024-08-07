С начала года Россия восемь раз осуществляла массированные атаки по энергетической инфраструктуре Украины. В результате наша страна потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций.

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Может ли Россия уничтожить энергосистему

По словам Буданова, Украина унаследовала достаточный запас прочности энергосистемы от СССР. Однако россияне точно могут усложнить жизнь украинцам и уже это сделали.

Сможет ли враг полностью уничтожить нашу энергосистему – нет, это нереально. У нас в определенных энергоузлах идет двойное, тройное дублирование. Обратный вопрос: можем ли мы уничтожить их энергетику? Нет, также не можем,

– сказал глава ГУР.

Кирилл Буданов добавил, что этой зимой украинцам будет не так комфортно, как зимой 2023, но тотального блэкаута и остановки всей страны не будет.

К слову, ранее стало известно, что "Укрэнерго" нуждается в 12 – 13 миллиардов евро для создания 12 гигаватт новых мощностей для защиты от потенциальных атак.