З початку року Росія вісім разів здійснювала масовані атаки по енергетичній інфраструктурі Україні. У результаті наша країна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій.

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Чи може Росія знищити енергосистему

За словами Буданова, Україна успадкувала достатній запас міцності енергосистеми від СРСР. Однак росіяни точно можуть ускладнити життя українцям і вже це зробили.

Чи зможе ворог повністю знищити нашу енергосистему – ні, це нереально. У нас у певних енерговузлах йде подвійне, потрійне дублювання. Зворотне запитання: чи можемо ми знищити їхню енергетику? Ні, також не можемо,

– сказав очільник ГУР.

Кирило Буданов додав, що цієї зими українцям буде не так комфортно, як взимку 2023, але тотального блекауту і зупинки всієї країни не буде.

До слова, раніше стало відомо, що "Укренерго" потребує 12 – 13 мільярдів євро для створення 12 гігават нових потужностей для захисту від потенційних атак.