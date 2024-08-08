Раніше Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, посилаючись на інформацію від Енергоатому, також зазначав, що Південноукраїнська АЕС працює без технічних порушень та у штатному режимі. А персонал забезпечує надійну експлуатацію об'єктів.

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Що каже Галущенко про аварію

Подія, яка сталася на Південноукраїнській АЕС і яку спочатку російські джерела, а потім і наші деякі експерти назвали аварією, за шкалою від 1 до 7 обліковується як нуль, тобто не підпадає під визначення. Це маніпуляція. І робиться вона задля дискредитації атомної енергетики,

– заявив міністр.

За словами Галущенка, інформація про те, що на ПАЕС нібито згоріли силові трансформатори, теж є відвертою брехнею. Бо фахівці знають, що якби це сталося, то атомна електростанція не змогла б видавати електроенергію.

"Вважаю, що цій ситуації надали політичного забарвлення. Навіщо? Компетентні органи будуть розбиратися. Бо таких експлуатаційних подій на об’єктах енергетики відбувається дуже багато", – додав він.

Нагадаємо, спершу інформацію про аварію повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Він зазначав, що радше за все через сильну спеку згоріло щонайменше три трансформатори струму на Південноукраїнській АЕС.