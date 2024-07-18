Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Він наголосив, що ситуація в українській енергосистемі стала ще складнішою.

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На Південноукраїнській АЕС згоріли трансформатори

За його словами, два дні тому на Південноукраїнській АЕС, судячи з усього від спеки згоріло два трансформатори струму. Ця аварія призвела до відключення високовольтних ліній в мережі Укренерго і відключення ще двох чи трьох високовольтних ліній вже в мережі Укренерго.

Сьогодні, як мені повідомили, згорів з тих же причин ще один силовий трансформатор там же на Південноукраїнській і за попередніми даними – ще один на Чорнобильській АЕС. Ситуація стала ще складнішою,

– стверджує Харченко.

Він також зауважив, що останні два дні вводяться вкрай жорсткі обмеження в постачанні електроенергії.

"Саме через цю, абсолютно технічну, аварію, лівий берег України – включно з Дніпром, Сумами й далі по переліку – останні два дні вкрай жорстко обмежений в постачанні електрики", – пояснив директор.

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Раніше стало відомо, що Укренерго ввело екстрені відключення у Дніпропетровській та Кіровоградській областях Там також нагадали, що під час подібних непередбачуваних обмежень графіки стабілізаційних відключень можуть не діяти.