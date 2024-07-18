Однак вже найближчим часом, після того, як спаде спека, очікується зниження навантаження на енергосистему і стабілізація її роботи.. Про це в етері телемарафону розповів голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян, інформує 24 Канал.

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Чи поменшає відключень світла після спаду спеки

Після нормалізації температурних режимів, які зараз вищі за кліматичну норму, очікуємо зменшення обсягів погодинних відключень електроенергії,

– пояснив очільник Держенергонагляду.

За його словами, станом на сьогодні тривають аварійно-відновлювальні роботи, їх завершення матиме позитивний вплив на стан енергосистеми. Енергетики докладають усіх зусиль, аби стабілізувати складну ситуацію.

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А от до слова, енергетичний експерт, голова правління асоціації "Нафта та газ України" Андрій Закревський каже, що зниження спеки не суттєво вплине на ситуацію з відключеннями.

Він наголосив, що від відключень тою чи іншою мірою не вдасться втекти ще два найближчі роки. Ситуація та сама, іноді відключень не буде, бо не буде пікового споживання, наприклад у свята. В увесь інший час пікові години створюють споживачі.