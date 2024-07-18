Однако уже в ближайшее время, после того, как спадет жара, ожидается снижение нагрузки на энергосистему и стабилизация ее работы. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян, информирует 24 Канал.

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Станет ли меньше отключений света после спада жары

После нормализации температурных режимов, которые сейчас выше климатической нормы, ожидаем уменьшения объемов почасовых отключений электроэнергии,

– пояснил глава Госэнергонадзора.

По его словам, по состоянию на сегодня продолжаются аварийно-восстановительные работы, их завершение окажет положительное влияние на состояние энергосистемы. Энергетики прилагают все усилия, чтобы стабилизировать сложную ситуацию.

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А вот к слову, энергетический эксперт, председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский говорит, что снижение жары не существенно повлияет на ситуацию с отключениями.

Он отметил, что от отключений в той или иной степени не удастся убежать еще два ближайших года. Ситуация та же, иногда отключений не будет, потому что не будет пикового потребления, например в праздники. Во все остальное время пиковые часы создают потребители.