В Україні досі зберігається значний дефіцит електроенергії, зумовлений десятками атак, здійснених росіянами на об'єкти критичної інфраструктури. 19 липня знову світло вимикатимуть на кілька годин за день.

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Коли не буде світла

В Укренерго уточнили, що завтра застосовуватимуть від двох до трьох черг відключень.

З 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень

З 9:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень

Актуальні графіки – на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах,

– нагадали у компанії.